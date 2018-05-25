Силовики 16 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (320)

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото

Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Украинские силовики 16 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 16 нарушениях перемирия.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – 16 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, по территории ДНР украинские силовики выпустили около 80 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 297 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.

Он также сообщил, что в результате минометного обстрела утром в подконтрольном ДНР Докучаевске поврежден газопровод. В "Донбассгаз" уточнили, что без газоснабжения остались 16 домов.

"В 6.50 Докучаевская аварийно-диспетчерская служба "Донбассгаз" зафиксировала многочисленные осколочные повреждения распределительного газопровода по улице Дружбы. Авария локализована. На период ремонтных работ временно отключены от газоснабжения 16 домов частного сектора", — говорится в сообщении пресс-службы "Донбассгаз".