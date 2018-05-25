США накаляют ситуацию вокруг Ирана, заявил сенатор

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США пытаются накалить ситуацию в отношении Ирана и его ядерной программы, европейцы не смогут им противостоять, считает первый замглавы Международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"США упрутся и будут стоять на своем по ядерной программе Ирана. Им нужна конфронтация, все шаги (президента) Дональда Трампа направлены на это", — сказал Джабаров РИА Новости в пятницу.
По его словам, это подтверждает и ситуация вокруг Корейского полуострова — американцам нужны локальные конфликты, подальше от своей территории, чтобы поставлять свое оружие и сохранять военные базы.
"К сожалению, Европа не сможет противостоять американским санкциям против Ирана, европейские компании уже думают о выходе из этой ближневосточной страны", — отметил законодатель.
По словам парламентария, "Россия будет внимательно следить за развитием событий".
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.