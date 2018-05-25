США накаляют ситуацию вокруг Ирана, заявил сенатор

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США пытаются накалить ситуацию в отношении Ирана и его ядерной программы, европейцы не смогут им противостоять, считает первый замглавы Международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

В четверг президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном. Макрон высказался за возможное дополнение рамочного соглашения, однако российский лидер выразил приверженность первоначальному документу. По его словам, никаких дополнительных условий изначально в соглашении прописано не было.

"США упрутся и будут стоять на своем по ядерной программе Ирана. Им нужна конфронтация, все шаги (президента) Дональда Трампа направлены на это", — сказал Джабаров РИА Новости в пятницу.

По его словам, это подтверждает и ситуация вокруг Корейского полуострова — американцам нужны локальные конфликты, подальше от своей территории, чтобы поставлять свое оружие и сохранять военные базы.

"К сожалению, Европа не сможет противостоять американским санкциям против Ирана, европейские компании уже думают о выходе из этой ближневосточной страны", — отметил законодатель.

По его мнению, рано или поздно "американский диктат всех достанет", но сейчас Европа попробует склонить Иран к изменению соглашения. "Однако Тегеран не настроен на такие шаги", — добавил он.

По словам парламентария, "Россия будет внимательно следить за развитием событий".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.