Генсек ООН призвал США и Россию решить проблемы по ДРСМД и продлить СНВ-3

ЖЕНЕВА, 24 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал США и РФ решить проблемы по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), продлить действие СНВ-3 и предпринять шаги для дальнейшего сокращения ядерных арсеналов.

"Я призываю Россию и США разрешить их спор по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, продлить действие Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ), который завершается через три года, и предпринять новые шаги по сокращению ядерных арсеналов", — заявил он.

Генсек ООН в четверг представил в Университете Женевы свою программу по разоружению.

По его словам, вместе с другими странами, которые обладают ядерным оружием, Москва и Вашингтон срочно должна возобновить усилия по сокращению рисков, которые вызывает это вооружение.

Гутерреш отметил, что действующие соглашения по ядерным вооружениям находятся под угрозой, а стратегический диалог на эту тему между неядерными государствами ограничен. Кроме того, правительства вкладывают средства в перевооружение, обновление и разработку нового вооружения, "создавая то, что многие рассматривают как гонгу вооружений, основанную на качестве, а не на количестве". По данным ООН, в настоящее время в мире хранится порядка 15 тысяч единиц ядерного оружия.

"Мы находимся в одной механической или человеческой ошибке от катастрофы, которая может стереть с лица земли целые города", — подчеркнул генсек ООН.

В этой связи Гутерреш заявил о намерении работать напрямую со всеми членами ООН для продвижения диалога между странами через создание неформальных платформ для выявления новых подходов к сокращению рисков для всего мира. Также будет усилена работа ООН с экспертами на техническом уровне, чтобы выработать практические меры по достижению цели освобождения мира от ядерного оружия.