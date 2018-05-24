Генсек ООН оценил влияние кибератак на международные отношения

ЖЕНЕВА, 24 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. ООН готова работать над предотвращением конфликтов из-за киберпреступлений, поддержит разработку международных обязательств в этой сфере, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, представляя в четверг в Университете Женевы свою программу по разоружению во всем мире.

"Кибератаки на важную инфраструктуру могут привести к серьезным последствиям для международных отношений, мира и безопасности. Мы можем даже столкнуться с создание кибероружия массового уничтожения. Все государства несут ответственность, чтобы новые вооружения, которые они разрабатывают, не попадали под международный запрет. Я готов предоставить мои офисы для предотвращения конфликтов, которые могут возникнуть из-за действий, совершенных в киберпространстве", — заявил он.

Гутерреш подчеркнул, что будет поддерживать государства ООН в разработке ограничительных мер и юридических обязывающих соглашений в этой области.