РИГА, 24 мая – РИА Новости. Латвия ожидает от России обеспечения безопасности всех дипломатических представительств республики в российских городах после нападения на латвийское посольство в Москве, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
"Мы ожидаем, что всем нашим дипломатическим представительствам — не только посольству в Москве, но и генеральному консульству в Санкт-Петербурге, консульствам в Пскове и Калининграде — будет обеспечена защита и безопасность. Это то, что мы сказали послу (России в Латвии Евгению Лукьянову – ред.)", — сказал Ринкевич в интервью Латвийскому телевидению в четверг.
"Мы пока еще не получили ответную ноту, но, согласно дипломатической практике, на это еще есть определенное время. В то же время мы услышали от посла, что российская сторона относится к инциденту очень серьезно", — отметил министр. Он также подчеркнул, что больше такие инциденты не повторялись.
Российский посол после посещения латвийского МИД в связи с нападением заявил, что оно было организовано, чтобы навредить отношениям двух государств.