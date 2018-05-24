РИГА, 24 мая – РИА Новости. Латвия ожидает от России обеспечения безопасности всех дипломатических представительств республики в российских городах после нападения на латвийское посольство в Москве, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Нападение произошло 9 мая. Ответственность за него взяла на себя незарегистрированная партия "Другая Россия", заявившая, что таким образом ее члены выражали протест против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана, выступавшего за возвращение школьного образования на русском языке.

"Мы ожидаем, что всем нашим дипломатическим представительствам — не только посольству в Москве, но и генеральному консульству в Санкт-Петербурге, консульствам в Пскове и Калининграде — будет обеспечена защита и безопасность. Это то, что мы сказали послу (России в Латвии Евгению Лукьянову – ред.)", — сказал Ринкевич в интервью Латвийскому телевидению в четверг.

Он напомнил, что посла России вызвали в латвийский МИД для объяснений на следующий день после нападения. Лукьянову была вручена официальная нота в связи с инцидентом.

"Мы пока еще не получили ответную ноту, но, согласно дипломатической практике, на это еще есть определенное время. В то же время мы услышали от посла, что российская сторона относится к инциденту очень серьезно", — отметил министр. Он также подчеркнул, что больше такие инциденты не повторялись.

Российский посол после посещения латвийского МИД в связи с нападением заявил, что оно было организовано, чтобы навредить отношениям двух государств.