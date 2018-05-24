Китай и Германия будут укреплять координацию в решении глобальных проблем

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. 24 мая 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. 24 мая 2018

ПЕКИН, 24 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече в Пекине в четверг условились укреплять сотрудничество и коммуникацию при решении острых международных проблем, говорится в опубликованном на сайте МИД КНР коммюнике по итогам встречи в Пекине.

"Необходимо совместно отвечать на различные глобальные вызовы и угрозы, мы готовы продолжать совместно с Германией продвигать глобальное управление и мультилатерализм в рамках многосторонней системы, а также укреплять сотрудничество и контакты для продвижения совместного решения острых и сложных проблем", — заявил китайский лидер, слова которого приводятся в коммюнике.

Си Цзиньпин также отметил, что "Китай высоко ценит поддержку, которую Германия оказывает инициативе "Один пояс — один путь" и приветствует более активное участие немецких компаний в соответствующих проектах".

Ангела Меркель в свою очередь заявила, что "в нынешних условиях крупных перемен на международной арене Китай и Германия должны укреплять координацию и коммуникацию по международным делам, а также тесно и активно сотрудничать в рамках различных многосторонних форматах, в частности, G20".

Меркель в сопровождении представительной делегации предпринимателей 24-25 мая находится в Китае с официальным визитом. В четверг она уже провела встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, по итогам которой состоялась пресс-конференция. 25 мая, канцлер отправится в город Шэньчжэнь.