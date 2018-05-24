Президент Азербайджана помиловал более 600 заключенных, сообщил источник

БАКУ, 24 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 634 заключенных, среди них 12 оппозиционеров, сообщил РИА Новости источник в администрации главы государства.

"Распоряжение о помиловании подписано. Оно коснулось 634 человек. Среди них 12 оппозиционеров. Позже будет обнародован список помилованных", — сообщил собеседник агентства.

Помилование приурочено к 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, которое будет отмечаться в стране 28 мая.

Подпадающие под помилование будут освобождены в пятницу, добавил источник.