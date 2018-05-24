Иракские ополченцы отразили атаку боевиков на деревню

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Отряды народного ополчения Ирака вечером в среду отразили атаку боевиков ИГ* на деревню в провинции Дияла к северо-востоку от Багдада, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление командования 110-й бригады ополченцев.

По данным телеканала, вечером в минувшую среду деревня Умм Эль-Хунта подверглась нападению боевиков ИГ*.

"Отряд… 1-го полка и подразделение 74-й бригады иракской армии при содействии местных жителей ликвидировали двух боевиков ИГ* и ранили четырех в деревне Умм Эль-Хунта в предместье (города — ред.) Джалаула", — говорится в заявлении.

Агентство Синьхуа сообщает, что в ходе боев между отрядами народного ополчения и боевиками погибли три мирных жителя.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в декабре 2017 года объявил о победном завершении войны против ИГ*, но позднее отмечал, что необходима борьба с так называемыми "спящими" ячейками.

*Террористическая организация, запрещенная в России