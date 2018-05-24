МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Видеообращение и заявление Юлии Скрипаль усиливает опасения за жизнь и здоровье российской гражданки и условия, в которых она находится, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

"Видеообращение и заявление Юлии Скрипаль усиливает опасения за жизнь и здоровье российской гражданки и условия, в которых она находится сейчас. Складывается устойчивое ощущение, что на Юлию оказывается давление со стороны британских властей, под которым она вынуждена отказываться от общения с представителями российского консульства. Великобритания обязана предоставить возможность российской стороне встретиться с Юлией, чтобы убедиться, что ей ничего не угрожает", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик подчеркнул, что Лондон продолжает "грязную игру с инцидентом в Солсбери". И при этом попытки британских спецслужб повлиять на Скрипаль были очевидны с самого начала, они направлены на принуждение российской гражданки принять позицию Лондона, считает он. Политик уверен, что такое же давление будет оказано и на Сергея Скрипаля.

"Выражаем решительный протест против незаконных шагов Великобритании в отношении нашей соотечественницы и считаем, что действия Лондона требуют оценки на международном уровне. Россия продолжит защищать интересы россиянки, и мы настаиваем на предоставлении возможности личного контакта Скрипаль с представителями российской дипломатической миссии и встречи Юлии с родственниками, которой неприкрыто препятствует официальный Лондон", — подчеркнул парламентарий.

В видео, записанном для агентства Рейтер, Юлия Скрипаль сказала, что рассчитывает вернуться в Россию. Она также упомянула о помощи, которую ей предлагало посольство в Лондоне, но отметила, что в настоящий момент не желает прибегать к его услугам. Кроме того, девушка предоставила агентству письменные заявления на русском и английском языках.

После публикации заявления муж двоюродной сестры Юлии рассказал РИА Новости, что его супруга не исключает возможного давления на пострадавшую россиянку со стороны британских властей.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.