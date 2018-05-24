МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. У исполнительной власти РФ есть полный набор правовых инструментов для зеркальных мер после блокировки Киевом МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Ранее на сайте президента Украины был размещен документ, в котором говорилось, что МИА "Россия сегодня" включено в санкционный список Украины на три года, активы и сайты агентства в этой стране блокируются. Киев включил в санкционный список и портал РИА Новости Украина, руководитель которого, Кирилл Вышинский, арестован, а также заблокировал доступ к "сайтам "Россиясегодня.рф", "Sputniknews.com", "Ria.ru", "Rsport.ria.ru", "1prime.ru", "realty.ria.ru", уточняется на сайте украинского президента.

"Говоря о возможности зеркальных мер со стороны Российской Федерации, хочется отметить, что у исполнительной власти есть полный набор правовых инструментов для осуществления таких действий", — заявил Левин журналистам.

Вместе с тем он подчеркнул, что в РФ блокируются нацистские и экстремистские ресурсы, но прецедентов закрытия официальных новостных сайтов Украины нет. "И не хотелось бы их создавать. Считаю, что нам нужно избегать "эскалирования" градуса безумия, задаваемого украинской стороной", — сказал глава думского комитета.