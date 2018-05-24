Министр транспорта Новой Зеландии подал в отставку из-за телефонного звонка

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министр транспорта Новой Зеландии Фил Туайфорд подал в отставку после того, как в нарушение правил совершил телефонный звонок на борту самолета, сообщает издание New Zealand Herald.

Как пишет издание, Туайфорд позвонил, когда самолет приготовился к взлету, тем самым нарушив правила гражданской авиации.

"Это не подобает каждому, но тем более мне как министру транспорта. Приношу свои искренние извинения", — заявил Туайфорд. Он добавил, что в связи с инцидентом подал в отставку.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн отклонила его прошение, но вопросы гражданской авиации делегировала заместителю Туайфорда Джули Энн Джентер.