Помпео и глава МИД Японии подтвердили курс по КНДР

Отказ КНДР от ядерных и ракетных испытаний (122)

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Японии Таро Коно подтвердили действующий курс по КНДР на встрече в Вашингтоне, включая тесную трехстороннюю координацию с Южной Кореей, сообщил госдепартамент США.

"Госсекретарь Помпео и министр Коно подтвердили нашу общую решимость по Северной Корее. Министры подтвердили общую цель полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации Северной Кореи. Они высказались за поддержание тесного трехстороннего сотрудничества Японии, США и Республики Корея", — говорится в сообщении госдепа.

США готовят саммит с КНДР 12 июня в Сингапуре, однако окончательной ясности с проведением встречи нет.