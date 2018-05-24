Против санкций и за дружбу с Россией. В Италии сформировано правительство

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Победившие на выборах в марте движение "Пять звезд" и партия "Лига" намерены выслать из страны не менее полумиллиона нелегалов и улучшить отношения с Россией. Впереди у коалиции правых консерваторов и новых левых непростые переговоры с европейскими структурами в Брюсселе, от исхода которых зависит будущее Европейского союза.

Спор о 250 миллиардах

© AP Photo / Antonio Calanni Лидер политической силы "Лига севера" Маттео Сальвини во время предвыборной кампании в Вероне © AP Photo / Antonio Calanni Лидер политической силы "Лига севера" Маттео Сальвини во время предвыборной кампании в Вероне

На формирование правящей коалиции у "Пяти звезд" и "Лиги", представляющих разные части политического спектра, ушло 11 недель. Результат — утверждение общей платформы, предполагающей резкий разворот внешнеполитического курса, в том числе требование к Брюсселю списать 250 миллиардов долга, обслуживание которого очень отягощает итальянский бюджет. Что касается России, "Лига" и "Пять звезд" призывают к "политике открытости", "отмене наложенных ранее санкций" и "реабилитации Москвы в качестве стратегического партнера в деле разрешения региональных кризисов в Сирии, Ливии и Йемене".

Политические силы, договорившиеся о коалиции, заявляют о своем евроскептицизме, под которым подразумевают отказ принимать договоренности между странами ЕС в их нынешнем виде. Речь идет о совокупности соглашений, заключенных в разные периоды и более не устраивающих Рим: Дублинском договоре о предоставлении убежища, пакте о поддержании бюджетного дефицита на отметке не более трех процентов, соглашении Евросоюза и Канады о создании зоны свободной торговли. Не вызывает доверия у евроскептиков и монетарная политика ЕС, выгодная главным образом Германии. Курс евро они считают завышенным и готовы выступить на переговорах с Ангелой Меркель за контролируемую девальвацию валюты.

Особая тема — миграция. В Италии разочарованы нежеланием стран Евросоюза забирать к себе прибывающих на Апеннинский полуостров нелегалов и готовы принять односторонние меры. Правительство "Лиги" и "Пяти звезд" собирается перенаправить часть из четырех миллиардов евро, ранее выделенных в помощь беженцам, на программы по их выдворению. В результате страну покинут 500 тысяч незаконных переселенцев. Предыдущее правительство, умеренно левое, депортировало в среднем не более шести тысяч нелегалов в год.

Россия нужна Италии

© РИА Новости / Сергей Старцев Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного движения "Пять звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо © РИА Новости / Сергей Старцев Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного движения "Пять звезд" (Д5З) Луиджи Ди Майо

Приход к власти евроскептиков — победа тех, кто стремится к возобновлению экономических связей с Россией. Из-за контрсанкций, введенных Москвой в 2014-м, Италия пострадала больше всех — после Германии. Но если Берлину потери компенсировал устойчивый рост, Рим не может выйти из затянувшейся экономической стагнации. Именно поэтому на Апеннинах психологический эффект от ограничительных мер оказался особенно заметным, а убытки от контрсанкций стабильно добавляли очки в копилку евроскептиков. Пока те не победили на выборах.

"Решимость нового правительства выйти из-под антироссийского диктата иностранных держав вызывает оптимизм", — комментирует РИА Новости доктор права Туринского университета Маурицио Марроне. Политолог, однако, отмечает потенциальную проблему. Россия может рассчитывать на поддержку правоконсервативной "Лиги", заключившей в 2017 году договор о партнерстве с "Единой Россией", тем не менее новые левые более уязвимы для давления Брюсселя.

"Остаются два главных препятствия для отмены санкций: вмешательство президента Италии Серджо Маттареллы, приверженца прежнего внешнеполитического курса, и трения внутри коалиции. Лидер "Лиги" Маттео Сальвини после выборов вновь подчеркнул: отмена санкций — приоритет, а руководитель "Пяти звезд" Луиджи Ди Майо смягчил свою позицию, уступая давлению США", — резюмирует Марроне.

Депутат парламента региона Венето Стефано Вальдегамбери выступает за развитие российско-итальянских связей. "В договоре между "Лигой" и "Пятью звездами" прописана отмена санкций против России. Я искренне надеюсь, что будет покончено с неоправданной обстановкой враждебности. Италия могла бы проложить дорогу новой европейской политике в отношении Москвы", — говорит парламентарий.

Какой дорогой пойдет Рим

Столкновение нового итальянского правительства с евроструктурами, Берлином и Парижем, — одна из главных интриг предстоящих месяцев. Опрошенные РИА Новости эксперты сомневаются в возможности списания итальянского долга Европейским центробанком, на чем настаивают "Лига" и "Пять звезд". Тем не менее все признают, что отказывать Риму в уступках труднее, чем Греции, из-за масштабов итальянской экономики и ее значимости для общеевропейской стабильности.

"Вряд ли программа нового правительства реализуется полностью. Сумма — 250 миллиардов — слишком велика. И если согласиться на требования Италии, то следом выступят другие страны-должники, Испания например. Кроме того, на повестку дня может выйти вопрос ответных мер. Если от Италии потребуют бюджетной экономии, то выполнить это будет непросто: в стране очень сильны профсоюзы и левое движение", — объясняет РИА Новости президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

По его мнению, более реальны отдельные уступки — в частности, снижение курса евро. В любом случае предстоят очень напряженные переговоры. "Трудные отношения" между новым правительством и Брюсселем предсказывает и генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Политолог считает, что Рим скорректирует заявленную линию, потому что "в последние годы заметна тенденция: радикалы в предвыборной кампании и у власти — это две разные вещи. То же будет и в Италии".

"Италия прежде всего"

© AP Photo / Kamil Zihnioglu Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр © AP Photo / Kamil Zihnioglu Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр

И безоговорочная реализация программы коалиции, и капитуляция "Лиги" с "Пятью звездами" перед Брюсселем выглядят одинаково маловероятно. Новое правительство наметило меры, нацеленные на достижение немедленного эффекта, и те, скорее всего, будут проведены в жизнь. Среди них — отказ от финансирования строительства железной дороги Лион — Турин, на чем настаивает ЕС. Это позволит Риму сэкономить более миллиарда евро и, кроме того, задать тон в общении с Евросоюзом. Возможен частичный пересмотр и других проектов, продвигаемых Брюсселем.

Депортация нелегалов также способна повысить популярность правительства, тем более что это сравнительно легко сделать. Снижение налогов, на чем особенно настаивает "Лига", сохранит лояльность правых избирателей. Однако цена такого решения — дальнейший рост государственного долга, уже достигшего 132 процентов ВВП страны.

Еще один козырь нового правительства — психологическая усталость итальянцев от диктата ЕС, требующего финансово болезненных мер: низкого дефицита бюджета, увеличения пенсионного возраста, сохранения санкций против России. Возмущение этой политикой привело к борьбе за национальный суверенитет. И "Лига", и "Пять звезд" охотно разыгрывают эту карту. Уже после того, как решение о формировании коалиции было принято, лидер "Лиги" Маттео Сальвини вступил в заочный спор с министром экономики Франции Брюно Ле Мэром, призвавшим Италию воздержаться от резких шагов.

"Французский министр предупреждает наше будущее правительство: не меняйте ничего, не то у вас возникнут проблемы. Вот еще один пример неприемлемого вторжения на нашу территорию. Я не для того просил у итальянцев голосов и доверия, чтобы продолжить следовать по пути бедности, скудости и допуска мигрантов: нет, интересы итальянцев — во главу угла!" — так политик выразил настроения своих сторонников.