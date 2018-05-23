Спикер ЕП рассказал, какие вопросы обсуждались на встрече с Цукербергом

БРЮССЕЛЬ, 23 мая — РИА Новости. Вопрос борьбы в соцсетях с радикализмом и нетерпимостью обсуждался на встрече европарламентариев с главой Facebook Марком Цукербергом, заявил в среду спикер ЕП Антонио Таяни, выступая на церемонии вручения премии имени лорда Якобовица в Брюсселе.

Накануне глава Facebook принял участие в слушаниях в Европарламенте по проблеме сохранности личных данных пользователей, заявив, что компания изменила систему реагирования на проблемный контент, в том числе связанный с пропагандой терроризма.

"Мы поднимали вчера на встрече с Марком Цукербергом вопрос противодействия религиозной нетерпимости, антисемитизму и получили с его стороны официальные заверения в этой связи", — заявил Таяни, обращаясь к собравшимся на торжественной церемонии гостям.

Вице-президент ЕК Франс Тиммерманс и спикер ЕП Антонио Таяни удостоились в среду в Брюсселе премий за вклад в борьбу с антисемитизмом в Европе. Тиммерманс приложил усилия для создания должности омбудсмена, ориентированного исключительно на борьбу с антисемитизмом на общеевропейском уровне. Премии вручал Совет раввинов Европы во главе с главным раввином Москвы Пинхасом Гольдшмидтом.

Кроме того, в рамках церемонии, состоявшейся при усиленных мерах безопасности в Большой синагоге в центре Брюсселя, литовской писательнице Руте Ванагайте была вручена отдельная премия "за почтение памяти о Холокосте", а также за серию романов, которые рассказывают о судьбе евреев в Литве во Второй мировой войны.

Ванагайте известна как автор книги "Наши", в которой на основе архивных документов и воспоминаний литовцев говорилось о роли местного населения в гонениях на евреев после прихода нацистов в эту страну. В знак несогласия с оценками писательницы крупное литовское издательство Alma Littera изъяло из продажи все книги Ванагайте и разорвало договор о сотрудничестве. Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) ранее осудил нападки на писательницу в Литве за книги о Холокосте.