Тегеран осудил внесение в санкционный список США главы центробанка Ирана

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана осудило внесение в санкционный список США главы иранского центрального банка, обвинив Вашингтон в пренебрежении международными правилами.
В связи с этим МИД Ирана подчеркивает, что центральные банки играют ключевую роль в формировании и реализации валютной политики и вносят стабильность не только внутри страны, где они действуют, но и в международную валютно-денежную систему.
Американское министерство финансов на прошлой неделе сообщило, что глава ЦБ Ирана Валиулла Сеиф включен в список санкций США за поддержку иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).
В пресс-релизе минфин США заявил, что глава ЦБ Ирана помог перевести через международную финансовую систему миллионы долларов для финансирования деятельности КСИР за рубежом.