Тегеран осудил внесение в санкционный список США главы центробанка Ирана

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана осудило внесение в санкционный список США главы иранского центрального банка, обвинив Вашингтон в пренебрежении международными правилами.

"Внесение министерством финансов США главы и одного из управляющих центрального банка Ирана в санкционный список говорит об открытом пренебрежении со стороны США устоявшихся международных обычаев и правил, включая иммунитет правительств и центральных банков", — сообщило ведомство.

В связи с этим МИД Ирана подчеркивает, что центральные банки играют ключевую роль в формировании и реализации валютной политики и вносят стабильность не только внутри страны, где они действуют, но и в международную валютно-денежную систему.

"МИД Ирана решительно осуждает неконвенциональный и противоречащий международному праву шаг США, заявляя, что правительство и центральный банк Ирана оставляют за собой право на юридические и политические меры для противодействия шагу США", — отметило министерство.

Американское министерство финансов на прошлой неделе сообщило, что глава ЦБ Ирана Валиулла Сеиф включен в список санкций США за поддержку иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).

В пресс-релизе минфин США заявил, что глава ЦБ Ирана помог перевести через международную финансовую систему миллионы долларов для финансирования деятельности КСИР за рубежом.