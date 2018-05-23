Помпео рассказал, кто примет окончательное решение по саммиту США и КНДР

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Окончательное решение по саммиту США — КНДР за северокорейским лидером Ким Чен Ыном, Вашингтон со своей стороны рассчитывает на встречу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео, выступая перед конгрессменами в комитете по международным делам палаты представителей США.

"Это решение за Кимом. Я очень надеюсь, что эта встреча пройдет", — сказал Помпео.

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены провести встречу 12 июня в Сингапуре. Они должны обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы.

На прошлой неделе южнокорейское агентство Рёнхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. Однако позже президент США заявил, что страны продолжают подготовку к саммиту. По его словам, в Вашингтоне не получали уведомление от КНДР об отмене встречи.