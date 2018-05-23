Президент Армении выслушал жалобы демонстрантов и станцевал с ними

Глава армянского государства встретился с активистами, протестующими против эксплуатации золотоносного месторождения на юге страны, и станцевал с ними. 23 мая 2018

Глава армянского государства встретился с активистами, протестующими против эксплуатации золотоносного месторождения на юге страны, и станцевал с ними. 23 мая 2018

ЕРЕВАН, 23 мая – РИА Новости. Встреча президента Армении Армена Саркисяна с демонстрантами закончилась совместным танцем.

Как сообщает Sputnik Армения, группа людей пришла к резиденции главы государства протестовать против эксплуатации Амулсарского золотоносного месторождения в Сюникской области на юге страны. Активисты считают, что добыча золота здесь наносит урон экосистеме огромного региона.

Вначале к протестующим вышли сотрудники президентской администрации, которые взяли у них петицию и обещали передать главе государства. Однако спустя несколько минут перед демонстрантами появился сам Саркисян.

Выслушав их жалобы и выразив свою точку зрения, президент хотел удалиться, однако в этот момент демонстранты решили станцевать народный танец кочари, поскольку акцию также начинали с танца. Неожиданно к ним присоединился президент, и танец продолжился при его активном участии.

Саркисян обещал изучить петицию протестующих и ответить на все озвученные вопросы. Митингующие пообещали ждать два дня, после чего, если не будет результата, возобновить акции.

Армянские СМИ ранее неоднократно сообщали, что президент Армении владеет акциями в канадско-британской компании Lydian International, которая занимается разработкой месторождения. Саркисян эти сообщения опроверг.

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