В США примут решение о судьбе финансирования "Белых касок", заявил Помпео

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. США в ближайшее время примут решение о судьбе финансирования "Белых касок" в Сирии, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео на слушаниях в нижней палате парламента.

"Это финансирование в общей сложности 200 миллионов долларов сейчас на рассмотрении. Насколько я понимаю, решение отложено. Что касается того, каким будет это решение, я не хочу говорить о наших внутренних обсуждениях. Скоро решение будет принято", — сказал он.

Ранее телеканал CBS сообщил, что госдепартамент США заморозил финансирование действующей в Сирии организации "Белые каски". По данным телеканала, доля США в финансировании "Белых касок" составляет около трети бюджета группы, которую обвиняют в информационной войне против властей Сирии. Отмечалось, что финансирование организации прекратилось в "последние недели" и находится "под пересмотром".

Представитель госдепа США, в свою очередь, заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты пересматривают программы помощи Сирии по запросу президента Дональда Трампа, включая поддержку "Белых касок", однако заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что организация продолжат свою работу в Сирии.