Daily Beast поместило статью о "Лаборатории Касперского" в рубрику "Д****о"

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американское интернет-издание The Daily Beast опубликовало статью, посвященную стремлению американских госструктур прекратить использование продуктов российской компании "Лаборатория Касперского". Материал был выпущен под странной русскоязычной рубрикой "Дерьмо".

© The Daily Beast Company LLC Скриншот страницы сайта The Daily Beast © The Daily Beast Company LLC Скриншот страницы сайта The Daily Beast

В публикации отмечается: госструктуры США не смогут в ближайшее время отказаться от российского продукта из-за отсутствия средств на смену ПО.

В тексте статьи о причинах использования необычной плашки ничего не сообщается.

В конце 2017 года в США ввели запрет на использование программных продуктов "Лаборатории Касперского" органами власти. Вашингтон полагает, что ПО компании может нанести ущерб безопасности страны. "Лаборатория Касперского" любые обвинения в свой адрес отвергает.

На момент публикации "новую" рубрику все еще можно увидеть на сайте портала.