МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Американское интернет-издание The Daily Beast опубликовало статью, посвященную стремлению американских госструктур прекратить использование продуктов российской компании "Лаборатория Касперского". Материал был выпущен под странной русскоязычной рубрикой "Дерьмо".
В публикации отмечается: госструктуры США не смогут в ближайшее время отказаться от российского продукта из-за отсутствия средств на смену ПО.
В тексте статьи о причинах использования необычной плашки ничего не сообщается.
На момент публикации "новую" рубрику все еще можно увидеть на сайте портала.