Посольство Британии отреагировало на критику о работе с визами для россиян

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве отреагировали на высказывания российского МИД по поводу визовой политики Лондона.

В ходе брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что власти Великобритании долгое время пытались осложнить работу в стране российским дипломатам, фактически объявив им "визовую войну". Она пояснила, что, когда выданная сотруднику диппредставительства виза заканчивалась, и шли соответствующие ноты на ее продление, получение какого-либо ответа от официального Лондона "не имело временных рамок".

По словам представителя МИД, Москва неоднократно на разных уровнях, в том числе на министерском, безуспешно предлагала "разблокировать сложившуюся ситуацию".

Захарова заметила, что сложившаяся ситуация с выдачей виз Великобритании россиянам в целом политизирована. "Мы не просто об этом сожалеем, мы считаем, что это не соответствует тем обязательствам, которые приняла на себя Великобритания", — сказала официальный представитель МИД.

Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию, сложившуюся с визами, представитель посольства Великобритании в Москве сказал, что в 2017 году диппредставительство получило в России 158,2 тысячи заявлений на получение британских виз.

"Девяносто шесть процентов от общего числа заявлений были успешно одобрены", — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что среднее время обработки этих заявление составило 9 рабочих дней вместо стандартных 15.

Представитель посольства указал, что "британские визы для заявителей в России дешевле и обладают более длительным сроком действия, нежели российские визы для заявителей в Британии". "По заявлениям посольства России в Лондоне, сроки рассмотрения российских виз будут увеличены. Мы же хотим еще раз подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным", — отметил он.

Также дипломат рассказал, что Великобритания упростила процесс оформления визы и сократила число ее типов с 15 до четырех. Также посольство не требует от заявителя предоставить документы, подтверждающие бронь отеля, и билеты.

"Больше информации о процессе получения стандартной британской визы можно узнать из официальной видеоинструкции на русском языке (в группе посольства в Facebook — ред.)", — заключили в посольстве Великобритании в Москве.