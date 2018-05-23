МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Защита арестованного на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского рассчитывает, что апелляция на его арест будет рассмотрена в начале следующей недели, заявил РИА Новости в среду его адвокат Андрей Доманский.
"Апелляция зарегистрирована, мы ожидаем, что дата завтра будет уже назначена", — заявил юрист.
Он пояснил, что по закону дата рассмотрения апелляции определяется в течение трех дней с момента ее подачи. "Я думаю, это (рассмотрение жалобы апелляционным судом Херсонской области) будет в начале следующей недели", — добавил адвокат.
Доманский оценил состояние своего подзащитного как удовлетворительное и отметил, что у него есть доступ к необходимым медикаментам. "Психологическое состояния зависит от самого человека, его стойкости и силы. У него они есть и мы боремся за справедливость", — сказал он.
Адвокат также рассказал, что в среду с его подзащитными были проведены следственные мероприятия, однако их содержание не подлежит огласке из-за тайны следствия. Говоря о возможности встреч с близкими родственниками, в том числе супругой, адвокат пояснил, что Вышинскому пока запрещены такие встречи.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.