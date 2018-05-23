МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Защита арестованного на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского рассчитывает, что апелляция на его арест будет рассмотрена в начале следующей недели, заявил РИА Новости в среду его адвокат Андрей Доманский.

"Апелляция зарегистрирована, мы ожидаем, что дата завтра будет уже назначена", — заявил юрист.

Он пояснил, что по закону дата рассмотрения апелляции определяется в течение трех дней с момента ее подачи. "Я думаю, это (рассмотрение жалобы апелляционным судом Херсонской области) будет в начале следующей недели", — добавил адвокат.

Доманский оценил состояние своего подзащитного как удовлетворительное и отметил, что у него есть доступ к необходимым медикаментам. "Психологическое состояния зависит от самого человека, его стойкости и силы. У него они есть и мы боремся за справедливость", — сказал он.

Адвокат также рассказал, что в среду с его подзащитными были проведены следственные мероприятия, однако их содержание не подлежит огласке из-за тайны следствия. Говоря о возможности встреч с близкими родственниками, в том числе супругой, адвокат пояснил, что Вышинскому пока запрещены такие встречи.

"Я думаю, сейчас это не будет стоять на повестке дня как минимум до апелляции, до проведения следственных действий, которые могут быть проведены", — заявил Доманский.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг 17 мая суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.