Помпео заявил, что США не потерпят вмешательства России в выборы в Конгресс

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не потерпит вмешательства России в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году.

"Мы не потерпим вмешательства России в наши выборы 2018 года. Многое уже сделано, много еще предстоит сделать", — сказал он на слушаниях в нижней палате парламента.

Помпео заявил, что гордится работой, которую нынешняя администрация проделала в этом вопросе. "Мы не смогли достичь эффективного сдерживания некоторых усилий русских, но эта администрация предпринимает огромные усилия против России", — заверил он.

Разведка США ранее обвинила Россию во вмешательстве в президентские выборы в США, хотя уточнила, что не нашла каких-либо свидетельств того, чтобы это вмешательство повлияло на исход голосования. Москва неоднократно опровергала эти обвинения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".