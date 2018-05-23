Бывшее руководство каталонской полиции предстанет перед судом

МАДРИД, 23 мая – РИА Новости. Бывшее руководство каталонских правоохранительных органов предстанет перед судом в связи с так называемым "процессом о независимости в Каталонии".

Национальный суд Испании завершил расследование причастности бывшего экс-главы каталонской полиции Mossos d'Esquadra Жозепа Луиса Траперо, его непосредственного руководителя, бывшего директора каталонских правоохранительных органов Пере Солера, бывшего секретаря внутренних дел каталонского правительства Сезара Пуча, а также непосредственную подчиненную Траперо лейтенанта Терезу Лаплану. Им предъявлены обвинения в мятеже и преступном сговоре.

Теперь, после завершения судебного расследования, дело будет передано в Уголовную палату Национального суда.

Траперо и Лаплана обвиняются в мятеже в связи с событиями 20 и 21 сентября у здания Совета экономики в Барселоне, где Гражданская Гвардия проводила обыски. Тогда около здания собрались несколько сотен человек, которые не давали возможности сотрудникам испанских правоохранительных органов выйти, их машины были изуродованы.

Кроме того, Траперо, а также Солер и Пуч обвиняются в мятеже в связи с бездействием каталонских правоохранительных органов в день проведения незаконного референдума о независимости 1 октября 2017 года. По мнению судьи Кармен Ламелы, руководство правоохранительных органов Каталонии не предпринимало никаких действий в день проведения референдума, хотя он проходил нелегально и были соответствующие судебные решения о недопущении голосования.

Всего по делу о проведении референдума испанские суды возбудили десятки уголовных дел. Большую часть рассматривает Верховный суд Испании – 25 политиков обвиняются по разным статьям, в том числе организация восстания, которая карается 30 годами тюремного заключения, а также неподчинении органам власти и растрате госсредств. Девять из них находятся в предварительном заключении в мадридских тюрьмах, еще семь – за пределами Испании.

Дела в отношении руководства правоохранительных органов ведет Национальный суд. Обвинение в мятеже грозит подсудимым 15 годами заключения.