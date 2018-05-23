В Нигерии освободили похищенного россиянина-капитана с нидерландского судна

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Экипаж атакованного пиратами у берегов Нигерии нидерландского судна "ФВН Рапид", в том числе его капитан — гражданин РФ, освобожден, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Захваченный 21 апреля в прибрежных водах Нигерии экипаж нидерландского судна "ФВН Рапид", включая его капитана — гражданина России господина Колодко, освобожден в результате усилий правоохранительных органов Нигерии и компании-судовладельца", — сказала Захарова.

По ее словам, состояние здоровья капитана оценивается как удовлетворительное, в ближайшее время он покинет Нигерию.

"​Посольство России предпринимало весь комплекс необходимых мер по скорейшему освобождению указанного российского гражданина, поддерживало телефонную связь с ним, а также находилось в тесном контакте с представителями местных компетентных служб и судовладельца", — добавила представитель МИД РФ.