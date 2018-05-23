Президент Италии вызвал в Квиринальский дворец кандидата в премьеры Конте

РИМ, 23 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Президент Италии Серджо Маттарелла во вторник вызвал в Квиринальский дворец юриста Джузеппе Конте, сообщает канцелярия главы государства.

Ранее Конте стал согласованным кандидатом в премьер-министры страны от "Движения 5 звезд" и партии "Лига". Как ожидается, Маттарелла вручит ему мандат на формирование правительства.

Согласно сообщению, Конте должен подняться на Квиринальский холм в 17.30 (18.30 мск).

"Движение" и "Лига" заключили правительственный контракт по программе будущего коалиционного правительства, достигнув договоренности и по совместной кандидатуре премьера. В минувшую пятницу политические силы опубликовали окончательный текст "контракта", в котором детально прописана программа действий будущего правительства. По сравнению с попавшими в прессу "черновиками" соглашения, его окончательный вариант не содержит пункта о выходе Италии из еврозоны и намерения обратиться в Европейский центробанк за списанием 250 миллиардов евро внешнего долга Италии. Вместо этого в документе говорится о намерении "вновь обсудить Договоры Европейского союза" и "вместе с европейскими партнерами пересмотреть" основополагающие механизмы экономического управления ЕС.