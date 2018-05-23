В Иране заявили, что им не нужно разрешение на развитие обороноспособности

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Вооруженным силам Ирана не нужно чье-либо разрешение на развитие обороноспособности страны, заявил глава генштаба ИРИ Мохаммад Бакери, выступая в ходе открытого заседания в парламенте.

"Я как представитель вооруженных сил в присутствии представителей иранского народа объявляю, что вооруженные силы на сегодняшний день, слава Аллаху, находятся в апогее военной и боевой подготовленности и не ждут разрешения или улыбки каких-либо сил для развития обороноспособности страны", — приводит его слова агентство IRNA.

Заявление Бакери прозвучало после того, как в понедельник госсекретарь США Майк Помпео выдвинул 12 условий, при которых США готовы заключить с Ираном новое соглашение. В частности, госсекретарь сообщил, что США будут осуществлять "беспрецедентное финансовое давление" на Тегеран, чтобы тот отказался от ядерной и ракетной программы, прекратил "поддержку терроризма" в регионе и вывел свои силы из Сирии.

В Тегеране неоднократно подчеркивали, что развитие ракетной программы страны осуществляется в целях самообороны и не направлено против других стран, а сами ракеты разрабатываются не для доставки оружия массового поражения.