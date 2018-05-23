В Венгрии при ДТП с микроавтобусом из Румынии погибли девять человек

КИШИНЕВ, 23 мая — РИА Новости. Микроавтобус из Румынии столкнулся в Венгрии с грузовиком, погибли девять человек. Личности четырех жертв уже установлены, остальных будут идентифицировать с помощью анализа ДНК, сообщает пресс-служба румынского министерства иностранных дел.

Авария с участием микроавтобуса из Румынии произошла на национальной дороге №4 в Венгрии на шестидесятом километре от Будапешта в ночь на среду. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

"По последней информации, полученной от мобильной консульской группы с места аварии, погибли девять человек. На данный момент установлено, что у четверых погибших было гражданство Румынии, есть признаки, что и остальные жертвы могут быть румынскими подданными, но процедура их идентификации проходит тяжело", — сказано в сообщении.

МИД передает, что тела будут направлены в морг, там проведут анализ ДНК для установления личностей погибших.

Посольство Румынии в Будапеште поддерживает постоянную связь с венгерскими властями и семьями погибших, оказывая им консультативную помощь по сбору документов, необходимых для получения свидетельств о смерти и перевозки тел домой.

МИД передает искренние соболезнования семьям погибших.