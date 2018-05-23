Россия и США заинтересованы совместно бороться с финансированием терроризма

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая – РИА Новости. Россия и США, несмотря на напряженность в двусторонних отношениях, по-прежнему заинтересованы в совместной борьбе с финансированием терроризма, заявил журналистам заместитель директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

Во вторник российская делегация во главе с Феоктистовым провела в Нью-Йорке очередной раунд консультаций с американскими коллегами по этим вопросам, а также по вопросам сотрудничества на площадке международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

"Диалог по этой теме продолжается. В ней политики меньше, наверное, чем в других вопросах… Мы заинтересованы, чтобы этот канал оставался открытым… Наш интерес в том, чтобы избегать политизации этой темы, двойных стандартов. Теракты уносят жизни наших людей и здесь на кон поставлено слишком многое", — сказал Феоктистов.

Он также сообщил, что 1 июля США на год становятся президентом в ФАТФ, в связи с чем консультации с ними имели особое значение.

"Есть какие-то вещи, которые важно обсудить заранее, попытаться найти общий язык, общую почву с тем, чтобы понять перспективы на успех. Американцы так же понимают, что без России не решить ни одну большую проблему, в том числе и в ФАТФ", — отметил представитель МИД.

При этом Феоктистов уточнил, что американцы по политическим причинам отказываются проводить консультации в России, но соглашаются их проводить в российском постпредстве при ООН в Нью-Йорке.