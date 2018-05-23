ВСУ обстреляли территорию ЛНР семь раз за сутки, заявили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (292)

ЛУГАНСК, 23 мая — РИА Новости. Украинские силовики семь раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За прошедшие сутки украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции близ населенных пунктов Лозовое, Веселогоровка, Калиново, Нижнее Лозовое и район пункта-пропуска "Станица Луганская". В пресс-службе уточнили, что всего по территории самопровозглашенной республики было выпущено около 80 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах.