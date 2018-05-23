В КНДР не знают, приедет ли пресса из Сеула на закрытие ядерного полигона

ВОНСАН (КНДР), 23 мая – РИА Новости. Северокорейские организаторы поездки иностранных журналистов на закрытие ядерного полигона в КНДР, находящиеся с репортерами в городе Вонсан на восточном побережье страны, пока не знают, удастся ли представителям южнокорейских СМИ попасть на полигон, сообщила РИА Новости принимающая сторона.

Ранее КНДР пригласила журналистов США, России, Великобритании, Китая и Южной Кореи на демонтаж ядерного полигона, который должен пройти 23-25 мая. Однако после начавшихся 11 мая американо-южнокорейских учений по уничтожению ядерных и ракетных объектов на территории КНДР список южнокорейских журналистов не был принят в Пхеньяне. В итоге в КНДР для посещения полигона отправились только представители РФ, США, Китая и Великобритании.

В среду агентство Ренхап со ссылкой на министерство национального объединения сообщило, что КНДР разрешила поездку южнокорейской прессы.

"Нам об этом ничего не известно", — заявил РИА Новости один из организаторов поездки на полигон, находящийся в Вонсане.

"Нам об этом пока не сообщали", — сказал он, отвечая на вопрос, приедут ли южнокорейские журналисты в Вонсан.

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР решила 23-25 мая закрыть ядерный полигон Пхунгери. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Планируется полностью уничтожить вход на полигон, а также окружающие объекты. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.