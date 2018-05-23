В Венесуэле начали расследование против ведущего оппозиционного СМИ

МЕХИКО, 23 мая – РИА Новости. Венесуэльские власти начали во вторник расследование против ведущего оппозиционного портала Nacional за публикацию информации, в которой не признаются законные власти.

"Национальная комиссия по телекоммуникациям уведомила 22 мая 2018 года о начале административного санкционного процесса в отношении электронного СМИ Nacional Web за предполагаемое невыполнение статьи 27 закона о социальной ответственности на радио, телевидении и в электронных СМИ путем распространения сообщений, в которых не признаются законные органы власти и содержатся побуждения к ненависти", — говорится в сообщении комиссии.

Портал Nacional часто использует формулировки, ставящие под сомнение законность избрания тех или иных органов венесуэльской власти. В случае решения комиссии портал может получить крупный штраф и даже быть закрыт за нарушения.

В 2007 году в Венесуэле была закрыта крупнейшая частная телекомпании RCTV, власти обвинили ее в подрывной деятельности. До этого тогдашний лидер страны Уго Чавес пригрозил закрыть частные телеканалы и радиостанции, обвинив их в том, что они выступают как "политические игроки обанкротившихся оппозиционных политических партий".

Уже после смерти Чавеса в 2013 году состоялась сделка по продаже одного из крупных оппозиционных каналов Globovision новым владельцам. У венесуэльских властей были давние претензии к каналу. Чавес обвинял бывшего владельца телеканала в причастности к заговору с целью смены власти в Венесуэле, а также угрожал конфискацией активов канала в связи с необходимостью выплат вкладчикам обанкротившегося банка, владелец которого был акционером телеканала.

Против канала возбуждались восемь судебных разбирательств, последний раз это было связано с освещением ситуации вокруг так и не состоявшегося формального вступления в должность президента переизбранного в октябре 2012 года Чавеса. Правительство Венесуэлы штрафовало Globovision на 2,1 миллиона долларов за показ в прямом эфире бунта в тюрьме "Эль-Родео" в июне 2011 года.