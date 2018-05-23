СМИ рассказали, сколько Канада потратила на рекламу в соцсетях за 2,5 года

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Правительство Канады за последние два с половиной года потратило 24,4 миллиона долларов на посты, видео и рекламные кампании в Facebook и Instagram, сообщает газета Globe and Mail.

Как сообщает газета, указанная сумма была израсходована с января 2016 по март 2018 года. Отмечается, что правительственная туристическая корпорация Destination Canada потратила больше всех федеральных ведомств — чуть более девяти миллионов долларов на рекламу туризма в стране.

Управление миграции потратило более двух миллионов долларов на разъяснение требований для получения визы и стимуляцию экономической миграции, а также почти 50 тысяч на информирование о программе для сирийских беженцев.

Издание отмечает, что, по сообщению федерального управления по закупкам, за 2016-2017 годы расходы правительства на рекламу в соцсетях впервые превысили траты на телерекламу. Так, например, в прошлом году доля рекламных расходов на цифровые медиа составила 54,7% всех трат на рекламу, из них 23,3% составили расходы на рекламу в соцсетях.