ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. США по-прежнему настроены на проведение саммита с КНДР 12 июня и "полностью готовы" к нему, заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Мы по-прежнему работаем над (встречей — ред.) 12 июня", — сказал Помпео журналистам во вторник, отвечая на вопрос о возможности отмены или переноса саммита.

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены провести встречу 12 июня в Сингапуре. Они должны обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы.

Ранее агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. Однако позже президент США заявил, что страны продолжают подготовку к саммиту. По его словам, в Вашингтоне не получали уведомление от КНДР по отмене двустороннего саммита на высшем уровне.