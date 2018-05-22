Ситуация с ДВЗЯИ может измениться на фоне диалога США-КНДР, считает эксперт

БРЮССЕЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Ситуация с реализацией договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) может быстро измениться в позитивном направлении на фоне установившегося диалога между Вашингтоном и Пхеньяном, и особенно, если КНДР в итоге присоединится к договору, заявил во вторник исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по ДВЗЯИ Лассина Зербо.

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США.

"Положение вещей может измениться, и измениться быстро. Кто мог поверить несколько недель или месяцев назад, год назад, что на Корейском полуострове будет возможен саммит, и даже представить нельзя было возможность встречи президента Трампа и Ким Чен Ына", — заявил Зербо, выступая во вторник на конференции в Брюсселе.

По его словам, присоединение КНДР к договору даже до вступления его в силу помогло бы укрепить доверие на Корейском полуострове и придать импульс для ратификации договора со стороны других стран, таких как США и Китай. Ранее Зербо уже заявлял, что КНДР следует рассмотреть подписание и ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Участвовавший в конференции глава МИД Бельгии также отметил, что "недавнее заявление КНДР (относительно приостановки ядерных испытаний) вселяет надежду, что цели ДВЗЯИ достижимы".

Для вступления договора в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленными в приложении, но их числа в настоящее время документ ратифицировали только 36 государств, включая Россию, Великобританию и Францию. Из оставшихся стран договор не подписали Индия, КНДР и Пакистан, подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран.

Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены провести встречу 12 июня в Сингапуре. Они должны обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы.

Ранее агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. Однако позже президент США заявил, что страны продолжают подготовку к саммиту. По его словам, в Вашингтоне не получали уведомление от КНДР по отмене двустороннего саммита на высшем уровне.