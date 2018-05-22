Во Флориде в одном из жилых кварталов города Панама Сити произошла стрельба

ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. В городе Панама Сити в штате Флорида во вторник произошла стрельба, сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошел в жилом комплексе в одном из районов города. Пока неизвестно, есть ли в результате стрельбы пострадавшие, на место происшествия прибыли усиленные патрули полиции.

В свою очередь телеканал WJHG уточняет, что инцидент произошел в районе квартала 2300 на Бек-авеню. Очевидцы рассказывают, что слышали около 50 выстрелов. Ближайшие к месту происшествия школы закрыты и не выпускают учеников на улицу.

A flurry of high powered rifle fire just broke out pic.twitter.com/t6lGkRrzKJ — Eryn Dion (@PCNHErynDion) 22 мая 2018 г.

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