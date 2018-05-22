БРЮССЕЛЬ, 22 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Глава крупнейшей социальной сети Марк Цукерберг заявил во вторник, что компания Facebook обеспечит соблюдение вступающего в силу с 25 мая регламента Евросоюза о защите персональных данных (General Data Privacy Regulations).

"Мы будем выполнять (этот регламент — ред.) с 25 мая", — заявил Цукерберг, отвечая на соответствующие вопросы глав фракций Европарламента в Брюсселе.

Новый регламент о защите данных в ЕС обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. В частности, пользователи получат право на полное удаление персональной информации, а для использования персональных данных лиц моложе 16 лет потребуется разрешение родителей или опекунов. В случае нарушений требований регламента компании могут быть оштрафованы на сумму до 20 миллионов евро или до 4% годового оборота в зависимости от тяжести нарушения.