Депутат сейма считает, что у Польши не было оснований высылать россиянку

ВАРШАВА, 22 мая — РИА Новости. У высылки из Польши гражданки РФ, которая якобы участвовала в "гибридной войне", нет правовых оснований, заявил во вторник депутат польского сейма Януш Саноцкий.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) на прошлой неделе задержали россиянку Екатерину Ц. по подозрению в "антипольской деятельности". Сообщалось, что ее депортируют из страны. Польские спецслужбы обвиняют гражданку РФ в участии в "гибридной войне".

"Действия ABW очевидным образом не имеют правовых оснований. В польском Уголовном кодексе не существуют такие понятия, как "гибридная война" или "нарратив". Следовательно, никоим образом за них нельзя преследовать", — говорится в заявлении польского депутата.

Он отметил, что преследование россиянки на несуществующих правовых основаниях "грубо противоречит фундаментальным принципам права". Депутат подчеркнул, что 42 статья Конституции Польши предусматривает, что "уголовной ответственности подлежит только тот, кто совершил деяния, запрещенные законом, действующим во время их совершения".

"Между тем, до сих пор нет закона, запрещающего влиять на общественное мнение в Польше, например, публикации отзывов, совпадающих с точкой зрения российского исторического нарратива", — заявил Саноцкий.

Депутат отметил необходимость "сделать выводы в отношении сотрудников ABW и тех политиков, которые, злоупотребляя своим положением, предприняли репрессивные действия, обосновывая их несуществующими юридически запретами и понятиями, такими как "гибридная война" или "нарратив".

"Такие действия не только представляют угрозу для гражданской свободы, но еще и высмеивают Польшу, низводя нас до роли какого-то бантустана, а не цивилизованного европейского государства", — заключил он.