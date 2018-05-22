В акции протеста в Париже приняли участие более 16 тысяч человек

ПАРИЖ, 22 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Более 16 тысяч человек приняли участие в акции протеста в Париже во вторник, сообщают французские СМИ со ссылкой на независимую организацию наблюдателей Occurence.
В результате начавшихся беспорядков были задержаны 17 человек, отмечает телеканал BFMTV. Ранее сообщалось о семи задержанных.
По призыву девяти профсоюзов на улицы французской столицы вышли госслужащие, врачи, учителя, пенсионеры, студенты, авиадистпетчеры. В числе прочего, демонстранты протестовали против сокращений рабочих мест, заморозки индексирования зарплат и ограничения приёма в высшие учебные заведения.
В ходе акции начались беспорядки. Молодые люди, одетые в черное и скрывающие лица за масками, начали громить витрины магазинов и провоцировать полицию. Силы правопорядка в ответ применили слезоточивый газ и водометы.
Демонстрации проходили в более чем в 130 других городах Франции.
Закончились демонстрации в Париже тоже традиционно — полиция применила водомёты и слезоточивый газ. #France #Paris #Protests pic.twitter.com/r4OZxKVFxz— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 22 мая 2018 г.