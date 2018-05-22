Полиция задержала семь человек в масках на акции протеста в Париже

ПАРИЖ, 22 мая — РИА Новости. Полиция задержала семь человек в масках в ходе акции протеста в Париже, сообщает радиостанция France Info.

Ранее сообщалось, что в ходе акции протеста начались беспорядки. Молодые люди, полностью одетые в черное и скрывающие лица за масками, начали громить витрины и провоцировать полицию. В свою очередь силы правопорядка применили слезоточивый газ и водометы.

Во вторник в Париже акцию протеста организовали сразу несколько крупных профсоюзов, среди которых — CGT, FO, Solidaires и UNEF. Люди, в числе прочего, выступают против сокращений рабочих мест, заморозки индексирования зарплат и ограничения приёма в высшие учебные заведения. Манифестация объединила врачей и учителей, пенсионеров и студентов, авиадиспетчеров и госслужащих.