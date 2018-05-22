Эрдоган и Аббас обсудили по телефону итоги саммита ОИС в Стамбуле

АНКАРА, 22 мая — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с лидером Палестины Махмудом Аббасом обсудил прошедший в Стамбуле внеочередной саммит ОИС и декларацию, принятую по его итогам, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера во вторник.

Чрезвычайный саммит ОИС, созванный Турцией в связи со столкновениями в секторе Газа, прошел в Стамбуле в минувшую пятницу.

"Наш президент обсудил с палестинским коллегой резолюцию внеочередного саммита ОИС. Они отметили, что он сыграл важную роль для формирования единой позиции стран-участниц организации по палестинскому вопросу. Эрдоган и Аббас подчеркнули намерение вынести вопрос переноса посольства США в Иерусалим и убийства мирных палестинцев в секторе Газа на обсуждение Генассамблеи ООН", — сообщил источник.

Он добавил, что Аббас поблагодарил президента и народ Турции за поддержку борьбы палестинского народа.

Акции протеста начались в секторе Газа 14 мая на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. В столкновениях погибли десятки палестинцев.

Ранее Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.