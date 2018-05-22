ЕК надеется на вывод ЕС из-под действия новых пошлин США на металлы

БРЮССЕЛЬ, 22 мая – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия сохраняет надежду на получение постоянного исключения для всего Евросоюза из действия новых тарифов США на импорт продукции из стали и алюминия из третьих стран, сказала РИА Новости еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

США в конце марта ввели пошлины на ввоз стальной и алюминиевой продукции из третьих стран в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановлено до 1 июня. Между ЕС и США ведутся переговоры по этому вопросу, Еврокомиссия добивается перманентного исключения всего Евросоюза из-под действия новых пошлин.

"Мы посмотрим, что будет 1 июня, но такова наша цель (получить постоянные исключения – ред.) Всегда есть надежда, я оптимист по натуре. Но – посмотрим, поэтому мы все еще ведем переговоры", — ответила она на вопрос, сохраняется ли надежда, что ЕС будет выведен из-под действия новых тарифов после 1 июня.

Ранее во вторник Мальмстрем заявила, что не ждет продления со стороны США срока действия временных исключений для Евросоюза по действию новых пошлин на импорт стали и алюминия.