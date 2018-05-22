Британцы минутой молчания почтили память погибших в теракте в Манчестере

ЛОНДОН, 22 мая — РИА Новости, Мария Табак. Великобритания в годовщину кровавого теракта в Манчестере минутой молчания почтила память погибших.

Объявления о минуте молчания в 14.30 (16.30 мск) прозвучали в государственных учреждениях, на транспортных объектах. Память погибших почтили сотрудники полиции и пожарной службы страны.

Теракт произошел 22 мая в Манчестере во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В прошлом году в Великобритании произошло пять терактов, самым кровавым из них был манчестерский.