Источник рассказал, какие темы обсудит Меркель во время визита в Китай

БЕРЛИН, 22 мая — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время визита в КНР обсудит экономическое сотрудничество, а также иранское соглашение по атому и ситуацию вокруг КНДР.

Об этом заявил журналистам во вторник источник в ведомстве канцлера.

"С премьером (Госсовета Ли Кэцяном — ред) канцлер, согласно нашим ожиданиям, будет обсуждать в первую очередь экономические темы. На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в центре внимания будут внешнеполитические вопросы и глобальные вызовы. К этому относятся такие темы, как Иран, его атомная программа. Возможно, темой будет также Северная Корея", — сообщил источник.

По словам источника, обеспечение равных условий для немецких компаний на рынке Китая, "принцип взаимности" является условием для инвестирования в экономику.

"Мы хотим равные условия доступа в Китае, такие же, как в Германии. Сейчас это не так, есть много отраслей, куда немецкие предприятия вообще не могут инвестировать", — заявил источник.

Визит Меркель состоится 24-25 мая. Глава германского кабмина встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Кэцяном.