В ЛНР рассказали о гражданине Украины, сбежавшим из Харькова в Луганск

Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке. Архивное фото

Военнослужащие во время учений Народной милиции ЛНР по огневой подготовке. Архивное фото

ЛУГАНСК, 22 мая — РИА Новости. Житель Харькова Илья Суворов сбежал в Луганск, скрываясь от новой волны мобилизации в армию Украины, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Житель Харькова Илья Суворов приехал в Луганск, скрываясь от повторной мобилизации в ряды ВСУ", — сообщил представитель пресс-службы оборонного ведомства.

В ведомстве уточнили, что Суворов два месяца находился в зоне военной операции в Донбассе, был контужен и после лечения в госпитале признан не годным к несению службы и демобилизован.

"Через некоторое время после возвращения домой с удивлением обнаружил в почтовом ящике повестку в военкомат. Какое-то время Илье удавалось не попадать в поле зрения и избегать работников военкомата, однако с началом новой волны мобилизации ситуация усугубилась", – сообщают в Народной милиции ЛНР.

На видеозаписи, предоставленной журналистам пресс-службой оборонного ведомства, комиссованный военнослужащий ВС Украины рассказывает, что призывников задерживают везде.

"Невозможно зайти в метро или выйти на улицу. Гребут даже в туалетах ночных клубов и на остановках общественного транспорта, забирают во время свадеб и выпускных экзаменов", — говорит Суворов.

В связи со сложившейся ситуацией он принял решение переехать жить в Луганск.