Выход США из СВПД вынуждает искать новые решения, заявили в Польше

ВАРШАВА, 22 мая – РИА Новости. Выход США из ядерного соглашения с Ираном диктует необходимость искать новые варианты решения проблемы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам во вторник в Варшаве.

"После выхода из соглашения США наступила патовая ситуация. Мы предлагаем посмотреть на эти аспекты отношений с Ираном, которые всех беспокоят, например, баллистические ракеты",- сказал Моравецкий. "Другая угроза – активность Ирана на Ближнем Востоке. Это опасный фактор ситуации", — добавил он.

"Нужно подождать попытки выработать новые решения. ЕС имеет право защищать свои позицию. Мы указываем на необходимость заботиться о безопасности и стараемся объяснять нашим американским партнерам наш подход. А нашим европейским партнерам мы пытаемся объяснять подход к безопасности американской администрации", — сказал польский премьер.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.