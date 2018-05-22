ЕС обсудит предложение Британии об ужесточении антироссийских санкций

КАЛИНИНГРАД, 27 апр — РИА Новости. Предложение Великобритании об ужесточении антироссийских санкций будет обсуждаться "в свое время", сказал журналистам посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер.

"После "дела Скрипалей" многие страны отзывали своих дипломатов, были и высылки со стороны РФ, и в целом такое отношение сохраняется. Предложение Британии (об ужесточении антироссийских санкций) будет в свое время обсуждено", — сказал посол.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.