Премьер Черногории ожидает ускорения интеграции Балканского региона в НАТО

БЕЛГРАД, 22 мая – РИА Новости. Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил во вторник, что ожидает от предстоящего в июле саммита НАТО ускорения вступления в альянс для государств региона Западных Балкан, в чем его страна готова помогать соседям.

В Будве на побережье Адриатического моря во вторник открылся международный форум 2BS (To Be Secure) по трансатлантической безопасности и безопасности в юго-восточной Европе под эгидой правительства Черногории, посольства США и Североатлантического альянса. Среди участников мероприятия — президент республики Мило Джуканович, министр обороны Предраг Бошкович и глава правительства.

Пресс-служба кабмина Черногории сообщила, что Маркович на открытии форума выразил ожидание, что предстоящий саммит НАТО в Брюсселе "принесет новые позитивные моменты для региона".

"Мы с нетерпением ожидаем успешного развития переговоров Скопье и Афин о разрешении спора вокруг названия Македонии. Надеемся, что вскоре будет найдена возможность для активации (плана действий по членству в альянсе – ред.) MAP для Боснии и Герцеговины (БиГ), что дало бы новую энергию евроатлантическим процессам реформ в БиГ. Мы одинаково поддерживаем сотрудничество, которое осуществляет Сербия с НАТО и взаимодействие НАТО и Косово", — цитирует пресс-служба главу правительства.

Маркович отметил, что Черногория активно поддерживает и продвигает политику открытых дверей Североатлантического альянса для стран региона.

"В этом мы задействованы в рамках НАТО и через региональные инициативы, такие как Американско-адриатическая хартия. Мы готовы помогать нашим соседям, как и всем остальным кандидатам на членство, с которыми хотим поделиться нашим опытом и наученными уроками", — заявил черногорский премьер.

В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.