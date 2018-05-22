Министр экономики Эстонии отказалась от приглашения на ПМЭФ

ТАЛЛИН, 22 мая — РИА Новости. Министр экономики Эстонии Кадри Симсон получила приглашение принять участие в дискуссиях на Петербургском международном экономическом форуме, но отказалась от поездки, сославшись на занятость, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

ПМЭФ проводится с 1997 года, и с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. В этом году форум состоится 24-26 мая.

Приглашение принять участие в работе ПМЭФ поступило от советника президента России, главы программного комитета ПМЭФ Антона Кобякова, который предложил Кадри Симсон принять участие в панельной сессии касательно будущего российской экономики "Как реализовать стратегические задачи?", которая пройдет в пятницу, 25 мая.

"Симсон не планирует участвовать в Петербургском международном экономическом форуме из-за исполнения должностных обязанностей", — сообщила советник по прессе министерства экономики Кадри Тонка порталу эстонского телерадиовещания ERR.

По данным министерства, в пятницу Симсон расскажет в Таллине парламентской комиссии по делам ЕС о позиции Эстонии, которая будет озвучена на заседании Совета ЕС по повышению конкурентоспособности, которое состоится на следующей неделе. После этого Симсон встретится с министром морского хозяйства и водного транспорта Польши Мареком Грубарчиком.