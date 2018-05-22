В правящей партии Китая отметили важность устойчивых отношений с Россией

ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Устойчивые отношения России и Китая в нынешней сложной и изменчивой международной ситуации имеют важное значение не только для двух стран, но и для поддержания глобального мира и стабильности, заявил член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретарь руководящей группы ЦК КПК по международных вопросам Ян Цзечи на встрече с секретарём совбеза РФ Николаем Патрушевым.

"Зрелые и устойчивые отношения Китая и России являются не только большим достоянием двух стран и их народов, но также они важны для глобального мира и стабильности", — заявил Ян Цзечи.

По его словам, "в условиях сложной переменчивой международной ситуации Китай и Россия как всесторонние стратегические партнёры и ответственные мировые державы должны в дальнейшем наращивать взаимную поддержку, расширять многоплановое сотрудничество, активизировать взаимодействие и координацию в международных делах".

По его словам, "в Китае убеждены, что под руководством президента (Владимира) Путина Россия добьётся новых результатов в развитии страны".

"Обе наши страны вместе со всем международным сообществом будут прилагать усилия для формирования нового типа международных отношений, вносить ещё больший вклад в свое собственное развитие, а также в поддержание стабильности в регионе и мире", — добавил Ян Цзечи.

В свою очередь Патрушев отметил, что российская сторона высоко ценит "приверженность Китая дальнейшему укреплению наших двусторонних отношений".

Патрушев во вторник в Пекине принял участие в тринадцатой ежегодной встрече секретарей советов безопасности стран ШОС вместе с представителями Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

После мероприятий в рамках программы ШОС Патрушев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.