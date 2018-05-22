В Госдуме прокомментировали ситуацию с Романом Абрамовичем

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сообщения западных СМИ о требовании объяснить источники происхождения капиталов российского бизнесмена Романа Абрамовича для получения им новой визы Великобритании носят больше политический характер, поскольку британские власти и так могут иметь эту информацию, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Британские власти и так могут владеть все этой информацией. Информация об этом требовании больше для общественного резонанса, своего рода сигнал, что они борются с отмыванием, коррупцией, грязными деньгами. Это скорее для публичного применения, а реально работа в рамках FATF уже проводилась и, думаю, вся информация у них есть", — заявил РИА Новости Аксаков, комментируя это сообщение.
Ранее 20 мая издание The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича сообщило, что его британская виза истекла больше трех недель назад, "а новую ему не выдали". В тот же день источник из окружения российского бизнесмена сообщил РИА Новости, что Великобритания не отказывала Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы, речь идет о затянувшейся процедуре продления. В МВД Великобритании комментировать ситуацию отказались, объяснив это тем, что частные визовые случаи ведомство никогда с журналистами не обсуждает.