В Госдуме прокомментировали ситуацию с Романом Абрамовичем

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сообщения западных СМИ о требовании объяснить источники происхождения капиталов российского бизнесмена Романа Абрамовича для получения им новой визы Великобритании носят больше политический характер, поскольку британские власти и так могут иметь эту информацию, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Газета Daily Telegraph ранее сообщила, что российскому бизнесмену, владельцу лондонского футбольного клуба "Челси" Абрамовичу для получения новой визы Великобритании, возможно, придется объяснить британским властям, как он стал обладателем крупного состояния.

"Британские власти и так могут владеть все этой информацией. Информация об этом требовании больше для общественного резонанса, своего рода сигнал, что они борются с отмыванием, коррупцией, грязными деньгами. Это скорее для публичного применения, а реально работа в рамках FATF уже проводилась и, думаю, вся информация у них есть", — заявил РИА Новости Аксаков, комментируя это сообщение.

Он напомнил, что работа по определению источников происхождения капиталов и так ведется в рамках соглашений с FATF и о взаимном обмене информацией. "Поэтому, думаю, что такое требование к Абрамовичу, скорее всего, связано с политическим подтекстом, нежели с реальной необходимостью определить источники, за счет которых сформированы его капиталы", — предположил депутат.

Ранее 20 мая издание The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича сообщило, что его британская виза истекла больше трех недель назад, "а новую ему не выдали". В тот же день источник из окружения российского бизнесмена сообщил РИА Новости, что Великобритания не отказывала Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы, речь идет о затянувшейся процедуре продления. В МВД Великобритании комментировать ситуацию отказались, объяснив это тем, что частные визовые случаи ведомство никогда с журналистами не обсуждает.